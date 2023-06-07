高雄一名貨車司機小明（化名）在結婚10周年紀念日與妻子登記離婚，近年他前往戶政機關洽公，赫然發現前妻戶籍內多了一名嬰兒，查證後發現是前妻在離婚前「偷吃」並懷有他人身孕，小明不甘被戴綠帽，憤而提告求償30萬元被駁回，經上訴後審理「大逆轉」，法官判前妻須賠償給付小明30萬元定讞。

據判決書指出，小明（化名）主張與妻子2005年1月24日結婚，2015年1月24日離婚。小明指控，近年至戶政機關申請戶籍謄本時，竟發現前妻戶籍內多了一名嬰兒，經查證並至醫院做親子鑑定，確認孩子並非他的，他才知道前妻在婚姻關係存續期間外遇，前妻行為致其受有莫大精神痛苦，因此向她提告求償30萬元。

法庭審理時，前妻辯稱，雙方簽立離婚協議書時，小明已知悉她懷有他人身孕，並要求她給付50萬元才能離婚，經討價還價後減為25萬元，她也已賠償小明所受非財產上損害，因此不需再為給付。

法官經審理後，判決前妻勝訴，小明不服提起上訴。

法官勘驗離婚協議書內容，內容雖紀載「贍養費及慰藉金之給付」，由女方給付男方25萬元整，但未提及小明當時知悉前妻已懷孕之事；且案發當時通姦尚未除罪化，因此前妻極力隱匿其對婚姻不忠貞之行為，是避免於協商離婚條件時橫生枝節，法官認為，前妻抗辯於協議離婚時已主動告知丈夫懷有他人身孕一情，有違一般社會常情，因此不採信其說詞，改判她敗訴，須賠償給付小明30萬元定讞。