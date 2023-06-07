烏克蘭卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）毀損引發居民一波疏散潮，目前已有1萬7000人被迫離開家園。(圖/美聯社)

烏克蘭卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）毀損引發居民一波疏散潮，目前已有1萬7000人被迫離開家園。(圖/美聯社)

烏克蘭卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀後，洪水部分流往南部城市赫松（Kherson），威脅當地居民的家園，烏克蘭人大聲咒罵俄羅斯人，擔心自己的未來。

大壩毀損引發居民一波疏散潮，目前已有1萬7000人被迫離開家園。

大壩遭毀洪水湧入赫松市，居民伊琳娜（Iryna）站在水位高漲的第聶伯河（Dnipro River）旁，她與鄰居們被迫離開家園。

52歲伊琳娜流淚說：「現在我們沒有電，沒有瓦斯，也沒有（自來）水。」「我們的菜園都被淹了。」這只是目前日常生活遭到破壞的一個普通例子。

伊琳娜和她的鄰居眼睜睜地看著洪水水位上升，他們的家園與生計都遭受破壞，對未來深感憂心，不知接下來會發生什麼事。

「我們害怕今晚會發生什麼事。我們害怕會發生大災難。」

和伊琳娜一樣，56歲的護理師斯維特蘭娜（Svitlana）將赫松市遭水淹歸咎俄羅斯軍隊。

她說，這場洪水是俄羅斯人所做的「可恥」行為，還說她現在感到「更加仇恨，更加憤怒」。

這座被炸毀的水壩位於第聶伯河上，於1956年竣工，約30公尺高、長度約3.2公里，蓄水量相當美國猶他州（Utah）的大鹽湖（Great Salt Lake），也是新卡科夫卡（Novaya Kakhovka）水力發電廠的一部分。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120607