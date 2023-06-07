5月正如市場所預期的，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）調高利率目標區間1碼至5～5.25％，為2022年3月以來連續第10次升息；針對6月的會議，目前市場多預期維持政策利率不變。然而展望下半年，仍存在變動性。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，雖說Fed表示今年內沒有降息，但時間尚早，市場仍反映出下半年存有降息可能。市場預期最快下半年，極有可能會走入降息。

因此，劉又慈強調，在未來變動仍大，也可能會影響債券動向的情況下，在存續期的投資上，應該保持彈性，建議不要單壓長天期債券。

劉又慈解釋，一般而言，如果在升息循環的尾聲（也就是預期未來會啟動降息），債券投資上會開始布局長天期債券。因為一旦開始降息，債券價格反彈，長天期債券便能掌握住價格上揚的機會。

以施羅德債券投資團隊過去的操作經驗來看，在2022年大升息循環期間，因為利率上行，因此操作上縮短存續期；然而在2022年第四季，利率政策開始和緩，則逐步拉長存續期，以靈活因應。今年至今，隨著市場債務風波消息面頻傳，投資組合針對存續期也隨之調整，以降低市場波動。

劉又慈強調，債券投資組合不單只是預測Fed動向而押寶單一存續期，以多元策略應對，才是符合時勢的作法。

總體來說，每當進入暫停升息時期，都是債券的投資良機。例如說，全球投資級債有8～9％左右的表現；而非投資級債券指數更可能創造10％以上的反彈。顯示邁入暫停升息期間，布局債券並獲得資本利得的空間，相當值得期待。

施羅德投信建議，目前投資策略應採短存續期間，才能有效降低當前利率波動所造成的影響，投資人不妨以此做為債券基金的布局方向。