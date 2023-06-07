Angelababy（楊穎，Baby）恢復單身後，感情和演藝事業都備受關注，不過Baby今（7日）被爆出，她不滿在綜藝節目《奔跑吧》鏡頭太少，直接在錄影現場發脾氣，節目另一位女成員白鹿也被她飆罵；而Baby和白鹿粉絲為了幫偶像爭「高收視擔當」，更是隔空開嗆，雙姝花邊新聞比節目表現還精采。

Baby積極投入戲劇和綜藝，身為《奔跑吧》元老的她，日前被節目打錯名字，一度引發熱議，根據《東網》報導，傳出Baby不滿在《奔跑吧》的鏡頭太少，直接在錄影現場大發雷霆，另一位女成員白鹿也被她飆罵過。

Baby、白鹿身為節目元老，雙方粉絲為了替偶像爭「收視擔當」互嗆，白鹿粉絲不滿熱搜「有Baby演出的《奔跑吧》收視率屢破新高」，強調Baby的鏡頭不多，反而是高收視的鏡頭都有白鹿，認為白鹿才是收視擔當，雙方粉絲隔空開槓，在網上鬧得一發不可收拾。

對此，劇組和Baby截至發稿前都尚未證實此事，Baby、白鹿則懶理這些是非，兩人分別在網上宣傳《奔跑吧》，Baby力推於正新戲，白鹿則忙為高考生打氣。