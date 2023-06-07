38歲女星周曉涵電力強、桃花旺，有「偶像劇女神」稱號，感情狀態備受外界關注，兩年前曾與大馬男星蘇熙喆傳出緋聞，日前又被直擊與曾在電視劇《機智校園生活》飾演她學生的25歲男星王新凱上演機車溫馨接送情，對於相差13歲、令人震驚的「師生戀」組合，周曉涵經紀人也正面回應了。

周曉涵經紀人陳筠甄表示：「那天曉涵去參加《機智校園生活》的學生舉辦的服裝秀，結束之後，大家約了在附近餐廳吃飯，因為粉絲太多，曉涵被粉絲包圍著無法離開，所以王新凱就先騎車先載曉涵過去餐廳。」並強調：「他們兩人僅是一般朋友的關係而已。」

周曉涵兩年前被拍到與合作電影《震撼擂台》的馬來西亞男星蘇熙喆挽著手現身酒吧，還同坐一台車回家，她去年四月還在抖音曬出一段與蘇熙喆在床上做雙人瑜伽的影片，並曾推薦男方演出《機智校園生活》內黑道小弟的角色，不過蘇熙喆的社群上已半年未見周曉涵的蹤影，據透露，兩人似乎已結束戀人關係。被問兩人是否已分手，周曉涵經紀人今表示：「跟蘇熙喆一直都是好朋友。」