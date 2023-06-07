台北捷運公司預計8月底將新增15個車站提供韓語列車到站廣播服務，另除了原有13站有日語廣播外，將再增加8站轉乘站。民進黨台北市第7選區立委參選人、現任市議員許淑華透露，她在5月質詢時，就曾提醒捷運局可思考更多不同語言服務的可行性。許淑華點名來自韓國的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，帶韓國朋友來玩，也能聽懂捷運站名。

台北捷運公司為提升大台北地區觀光服務，將在台北車站、中山、東門、台北101／世貿、淡水、西門、中正紀念堂、忠孝新生、古亭及南港展覽館等15個車站，新增「韓語」列車到站廣播，並在原有13站提供日語廣播外，再增加8站轉乘站，預計8月底上線，提供更國際化服務。

許淑華5月質詢時，曾提醒捷運局可思考更多不同語言服務的可行性，在因應國際觀光客在疫情解封後陸續回流的同時，也能讓旅客在台北搭乘捷運更便利。許淑華今(7)日在臉書PO出當時質詢的影片，開心寫道成功爭取北捷新增韓語，並點名「韓勾ㄟ金針菇」若帶韓國朋友來玩，也能聽懂捷運站名。

北捷從社群打卡情形及網路相關討論，觀察韓國旅客常觀光的地點，並於台北車站、中山、東門、台北101／世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等15個車站，新增列車到站韓語廣播。

此外，北捷自2018年8月10日起陸續於鄰近日本旅客熱門景點如士林、台北101／世貿站等13個車站，增設列車到站日語廣播，未來將於民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等8處轉乘站新增日語廣播。