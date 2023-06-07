MSI攜手NVIDIA與國立清華大學打造STEM協作學習環境，國立清華大學為台灣培育頂尖科技人才的搖籃，從AI模型的訓練與推論、VR模擬環境的即時互動等研究與課程內容，皆需要具備高度運算效能的電腦配備，而生成式AI的問世，更大幅度推升了GPU加速運算的需求。

為此，MSI攜手NVIDIA結合軟、硬體優勢，提供國立清華大學共十台MSI高效能筆電，包含Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電，以利師生快速進行AI模型建構與訓練流程、測試VR模擬環境互動效果等實作練習，提升學習成效。

國立清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富表示：「AI技術發展一日千里，清華大學非常感謝NVIDIA與MSI提供尖端設備，幫助本校資工系、資應所學生在相關課程與工作坊中實作練習，提升整體學習效率及樂趣。清華大學期待未來結合產官學研資源，與NVIDIA推動AI University 中心，深化更多合作，並邀請專家業師共同開設Omniverse、生成式AI等相關課程與工作坊，培育 AI 人才並有效銜接技術前沿趨勢。」

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「很榮幸與NVIDIA、國立清華大學大學合作，為潛力學子提供各有不同定位及功能的設備。期待透過MSI高效能筆電順暢且穩定的使用體驗，幫助校園培育更多AI專才，滿足產業對STEM人才的需求，進一步提升台灣產業國際競爭力」。

此次「NVIDIA x MSI STEM協作環境」引進共十台MSI高效能筆電，清華大學資訊工程學系胡敏君副教授與她所帶領的運動科技研究團隊便使用了Pulse 17來運行AI分析平台，將AI技術導入到籃球運動中，透過球場攝影機拍攝到的影像來做電腦視覺分析，精準判斷是否有進球、如何進球、球員的姿態辨識、動作分析等，藉由統計資料協助選手進行更有效率的訓練。