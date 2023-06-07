世界羽聯BWF超級750系列新加坡羽球公開賽，7日上午就有台灣好手登場，男雙李洋／王齊麟、女單戴資穎被安排第2球場、第3球場本日的第2場賽事，較早一點出賽的「麟洋配」，18比21、19比21飲恨印尼毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），接著上陣的戴資穎則是21比15、21比12輕取丹麥克里斯多佛森（Line Christophersen），晉級16強。

這是戴資穎繼4月底亞錦賽後，相隔1個多月於國際賽再度出擊，首局前半局克里斯多佛森至多落後4分但慢慢追上，不過小戴還是先拿下第11分，下半局小戴持續穩住領先，21比15率先收下。

第2局一開始克里斯多佛森先拿2分，戴資穎連得3分要回氣勢，隨後雙方3比3後小戴再連下3分，就一路保持領先到最後，僅花26分鐘就拿下雙方首度過招的勝利。

至於李洋／王齊麟的比賽，首局兩人在6比3領先時，被印尼對手連得8分，以6比11進入技術暫停，回到場上麟洋拚出6比1小高潮追平分數，兩方拉鋸好一段時間，在17比17後印尼組合掌握機會打4比1攻勢，麟洋18比21先讓出。

第2局開局李洋／王齊麟被對手連拿6分，但兩人奮力直追，也取得過領先，可惜該局後段差一口氣拚過去，無奈直落二出局，這場比賽賽前王齊麟透過臉書分享，兩人因傷先後放棄了4站賽事，新加坡這一站先求健康完賽，再努力有更進一步表現，可惜未能在這一站走得更遠。

戴資穎在2023新加坡羽球公開賽首輪直落二獲勝。（Badminton Photo提供）