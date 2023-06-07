美國華盛頓智庫哈德遜研究所美東時間6日舉辦研討會。據自由亞洲電台報導，針對中國大陸軍方近日在台海和南海連續攔截美軍的挑釁舉動，美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在研討會上強調，美中兩國需要建立更為有效的對話機制，以免誤判。

報導稱，近日，中國大陸越來越具挑釁意味的軍事行動讓台海以及南海的地區局勢出現動蕩。上月底，中國大陸軍機在南海以「不專業」方式攔截正在進行例行飛行的美方偵察機；而就在上周末，當美國軍艦與加拿大軍艦聯合航行經過台灣海峽時，一艘解放軍軍艦再次對美國軍艦實施危險攔截，導致兩艦險些相撞。

針對中國大陸在印太地區越來越具侵略性的舉動，美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）本週二舉辦研討會。與會學者共同探討中國大陸對現有國際秩序的威脅，美國白宮國家安全委員會印太事務協調員庫爾特．坎貝爾也出席會議。

坎貝爾：美中需要直接對話機制避免意外

報導稱，坎貝爾表示，美中兩國有關的對話機制正在建立，而兩軍戰艦在台海險些相撞的事件更顯示雙方具備直接對話管道的重要性：「美中的對話機制逐漸開啟，我們開始有辦法傳達各自的利益以及擔憂。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在香格里拉安全對話會議上就提到，美中之間建立直接對話機制相當重要。中國的國力正在增強，美中軍事摩擦呈現前所未有的緊張，雙方發生軍事誤判的可能性正逐漸增加。」

坎貝爾說：「冷戰時期，美國和蘇聯建立過有效的溝通管道，在意料之外的危機發生時，雙方便可以協調。但是我們卻無法跟中國這麼做，中國很不願意與美國互動。……中國的軍艦在近期進行危險的航行轉向，企圖阻擋美軍在台灣海峽進行護航行動，這凸顯直接對話機制存在的重要性。」

報導稱，會議上，坎貝爾還談到拜登政府對於台灣問題的立場，並重申美國致力於維持台海現狀：「我們意識到台灣在民主以及科技方面的重大成就，我們支持這些成就，也希望維護它。……我們要小心台海發生誤判或是軍機發生軍事意外，這可能會導致預期之外的後果。美國當前的目標是確保對中國的嚇阻強勁且明確，同時也在避免意外導致衝突升溫。」

學者：北京可能有意借美中軍事摩擦分散天安門事件焦點

外界注意到，中國大陸軍方提升對美挑釁姿態之際，恰逢天安門事件34週年。報導引述美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系系主任葉耀元分析，北京當局可能有意以軍事事件分散民眾對於天安門事件的注意力：「它（中國政府）可能想要藉由比較挑釁的示威方式來引導國內輿論，這是一種可能性；另一種可能性是，中國最近對美國把台海國際化的趨勢非常不滿，它可能也是藉由比較危險性、挑釁性的行為來跟美方表達反感。」

針對有關中國大陸為平息國內社會矛盾不惜對台動武的擔憂，葉耀元認為，戰爭會使北京付出巨大成本，同時中國大陸軍隊戰爭經驗不足，因此短期內發起對台戰爭的可能性不高：「除非是今天中國共產黨的政權在國內面臨到沒有辦法被逆轉的劣勢，或是對政權的挑戰非常明顯，不然一般來說不會去做這件事（攻打台灣）。」

坎貝爾：美國的目標並不是限制中國大陸崛起

坎貝爾還在研討會上強調，美國建立的國際秩序已促使印太地區在過去50年經歷了前所未有的繁榮，當地人民也因此脫離了貧困。雖然中國大陸時常指責美國有意阻礙中國成為區域霸權，但實際上，美國的目標是捍衛現有國際秩序，以確保印太地區能享有持續的和平與繁榮。

坎貝爾說：「中國作為崛起的國家，不意外地會想要改變現有秩序，像是經濟脅迫或是單方面進行領土宣示。這些改動讓美國以及印太國家擔心，這會對印太地區的繁榮造成很大傷害。因此，美國想要做的是維護現在運作良好的國際體系。」