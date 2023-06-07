農委會為改善遊蕩動物侵擾特定台灣原生種野生動物問題，昨日邀集相關動保團隊說明相關試辦專案工作，原本農委會主委陳吉仲在昨日會議宣示，2周內公布再縮小精確的生態熱點管制區，但農委會今（7）日澄清，並無改變政策方向要再縮小熱區的規劃。2周內林務局將提出精準規劃執行的區域。

昨日農委會與動團歷經3小時的溝通，發言聚焦移置不移除、開放式收容所、餵食管理、源頭管理、山豬吊禁用等議題，陳吉仲在會議結束前發表4項宣示，包含2周內公布3縣市9鄉鎮再縮小精確的生態熱點管制區、移置不移除；同意生態熱區家訪時要作到晶片、狂犬病疫苗、結紮等；補助地方政府動保稽查員的人員編制等。

農委會回應，針對改善遊蕩動物侵擾特定台灣原生種野生動物規劃試辦專案工作，其目標主要在於避免特定野生動物於棲地受遊蕩動物影響，試辦專案規劃於特定原生種野生動物生態熱區執行。

農委會表示，昨日農委會在會議中說明精準劃設生態敏感熱區之方式，即以科學基礎規劃，並依據行政量能等規劃優先執行之區域，會中並決定2周內請林務局依實務及行政量能，再精準規劃執行區域，但無改變政策方向要再縮小熱區。

農委會指出，遊蕩犬誘捕後移置，將透過地方政府及在地民間專業團體合作，在此基礎上規劃具體執行細節。另動保團體建議的開放式收容中心並非無圍牆收容，農委會將再仔細研擬符合動物福利同時不影響環境生態之收容方式。

另外，與會團體提出其他動保的全國性議題，例如禁用山豬吊、餵養管理、犬隻源頭減量及降低人犬衝突等議題，由農委會依據野保法及動保法等相關規定，待規劃後再持續與社會溝通及相關團體對話。