女學生手機掉水溝暖警神救援用鐵絲勾出。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

日前一名黃姓13歲少女，在擦拭父母送的手機時，不小心讓手機從手中滑落，竟然就落入一旁的水溝內，少女看著水溝蓋內的手機既無助又傷心，又怕告訴父母會被罵，只好撥打110請警察幫忙，中壢警方花了一番功夫，利用鐵絲將手機勾出，讓少女破涕為笑，直說「警察叔叔謝謝你」。

中壢分局普仁派出所獲報前往，巡邏警員陳彥佐抵達後先安撫少女情緒，隨即向一旁的店家尋求是否能借用鐵絲和衣架、泡棉膠等材料，沒想到一旁的冷氣材料行義不容辭，馬上拿出材料和員警一起救援手機，雖然手機上有釣繩，但因為水溝也有40公分深，要用鐵絲吊起或是泡棉膠黏起還是費了一番功夫，皇天不負苦心人，終於用鐵絲順利協助少女將手機從水溝中吊出。少女取回手機十分開心，不斷地說「警察叔叔謝謝你!」。

警員陳彥佐畢業於105年度特考班，警至今5年多，總是秉持熱情的心服務民眾，這次成功吊起手機後直說這沒什麼，能協助救回手機真是太好了。分局長唐嘉仁表示，警察工作為民先鋒，中壢分局同仁未來也將積極為民服務，為中壢地區治安打拚。