全球知名旅遊雜誌《Travel Plus》評鑑各航空公司的機上盥洗包，從外觀設計、實用性、旅客舒適度、便利性等多方評選，中華航空豪華商務艙旅行包脫穎而出，奪下亞洲／大洋洲金獎（Gold Award），創新機上用品服務獲得肯定。

《Travel Plus》雜誌舉辦Airlines Amenity Awards邁入第15年，該評鑑專精全球各航空公司的機上盥洗包，也邀請航空旅遊常客加入評審團隊，從多面向進行評選，被譽為全球規模最大、最具影響力的航空盥洗包競賽。

華航與全球各地航空公司共同競逐，全新豪華商務艙旅行包獲得專業評審團最高評價，拿下亞洲／大洋洲金獎殊榮。《Travel Plus》於德國時間6日晚間舉行Airlines Amenity Awards頒獎典禮。

華航新一代旅行包以創新環保做為設計主軸，與全球戶外運動領導品牌The North Face及挪威護膚品牌SPREKENHUS合作，融合永續經營理念，從旅行包材質到內容物保養品的瓶身、耳罩、梳子，皆採用環保或天然材質再製而成；也注入年輕與時尚元素，加上背帶巧思添加機能性，方便攜帶及收納，更貼近旅客需求。華航旅行包今年年初上線後，屢獲旅客好評回饋，不只實用且時尚，展現華航創新服務，也成功實踐ESG品牌願景。

華航表示，公司持續優化旅客搭機體驗，在全球旅運回溫之際，接連與甜點界香奈兒「法朋烘焙甜點坊」、米其林綠星「陽明春天」、日本東京名店「燈燈庵」、台灣唯一米其林3星「頤宮中餐廳」合作，打造獨特高空飛機餐飲，擄獲旅客的喜愛與信賴。