新北市板橋區某幼兒園上月爆出教師餵藥案，陸續有學童被驗出體內有處方藥「巴比妥」，民進黨籍立委張宏陸和新北市議員李倩萍今開記者會，控訴幼兒園爆出餵藥案前，即發通知稱7月底後要歇業，但教育局僅有提供缺額的私托名單，讓家長和幼兒自生自滅，因此呼籲市府要專案就近安置全體幼童，並協助相關求償。

幼兒園受害家長指控，教育局一開始提供的醫事檢驗所沒有提供檢驗毒物、安眠藥等服務，事發過這麼久，教育局前天才請醫院給小孩抽血，怎麼驗得到，並怒控「教育局的協助是零」，呼籲政府盡快拿出作為，希望協助轉園至公幼，她也會對園所求償到底。

張宏陸表示，受害家長有提供幼兒檢驗報告，部分學童都驗出超標的巴比妥，該藥物有效血藥濃度約為10～40 mg／L，超過40 mg／L可能出現毒性反應，家長4月時就曾反映相關事件，但教育局既官僚又遲鈍，沒有具體回應家長，家長只好自行帶小孩至醫療院所檢驗。

張宏陸說，家長早在5月12日就收到幼兒園通知，幼兒園稱7月31日學期末後要暫停營運，今年度不再開班，質疑業者是否是有計畫要脫罪，且幼兒園要歇業，教育局怎麼可能不知情。

李倩萍說，該園有67個左右的幼兒，扣除大班即將畢業，還有中班、小班及幼幼班的就學問題，但教育局僅提供板橋有缺額的私托名單，家長詢問附近幼兒園都已額滿，面臨無校可讀的困境，市府應該拿出態度，不用把所有學童都放在同一間幼兒園，但要協助幼童就近安置。

李倩萍強調，市府於事發21日後才檢驗藥物，小孩新陳代謝極快，過了這麼久，根本檢驗不出什麼，她要求教育局要即刻成立專案小組，並於30天內提交報告，同時要協助家長，向業者及餵藥幼保人員求償，並針對其他受害幼兒全面進行毛髮檢驗，費用先由教育局負責，未來再向業者求償。

張宏陸也補充，該案件發生後，關鍵監視器畫面消失問題，令人無法想像，他將要求教育部，未來將設置監視器列為私托評鑑項目之一。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線