高市議員邱于軒7日偕同大寮區里長、民眾前往高市議會抗議有業者在大寮新厝地區設置儲能廠，邱于軒要求市府單位正視地方聲音，她更提及先前有里長疑似因為帶頭反對鳳山設置儲能場遭毆，希望市府可以保護民眾，高雄市長陳其邁答詢表示，市府立場跟里長、里民站在一起，若居民反對設置儲能場，市府就不會同意設置，而警察局長會保護大家。

邱于軒7日赴議會總質詢時表示，傳出有業者計畫在大寮區新厝設置100 MW儲能廠，造成居民恐慌，也引發地方疑慮，有30位大寮地區的里長、民眾到議會陳情反對儲能廠，希望市府相關單位可以正視地方心聲，也要求市府表態，說明目前的立場。

高市府經發局長廖泰翔表示，針對大寮儲能廠的案件，在業者申請過程中，市府會請當地區公所、里長、里民提供相關意見。而市府的立場非常清楚，就是跟里長、里民站在一起，若居民表達反對意見，市府就不會同意設置，後續會請業者積極跟里民溝通。

陳其邁表示，市府會把關市民安全，整個溝通程序及設置過程中，區公所會跟當地里民詢問意見，也希望業者設置相關設施前，要跟里民風險的溝通，這樣才能在符合相關規定中來設置，假如說不符合規定或程序，市府絕對不會同意設置。

邱于軒向市府提出具體建議，希望未來有類似申請案時，應擬定妥善標準，並通知鄰近里長，讓地方掌握相關訊息。另外，她也提及先前鳳山區有里長因反對儲能廠被毆打，近日大寮區有議員的服務處也因協調債務問題遭人開車衝撞，她擔心自己在譴責暴力、服務鄉親之餘，也遇到類似情況。對此，陳其邁回應「警察局長會保護大家。」