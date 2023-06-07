台積電董事長劉德音昨表示綠電不足確實會影響台灣整體競爭力，建議政府應重新檢討綠電政策，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，劉董事長為台積電講出內心話他非常感動，民進黨推非核家園，理想看起來很豐滿、現實很骨感，台積電憂心值得台灣思考，能源牽扯到國家安全，也牽扯到經濟產業，「民進黨做不到讓我來做」。

侯友宜說，台積電對台灣太重要、太重要，我們不反對再生能源，但是最重要大前提是一定要把不缺電擺在最上位，台灣目前幾次大停電大家憂心忡忡，尤其備載容量夠不夠，你知、我知。

侯友宜說，經濟產業發展，電是關鍵角色，劉德音的憂心也就是他的憂心，2025非核家園要達到20％的再生能源，就做不到，中央反而反其道而行增加化石燃料達到80％，全世界先進國家50、60就很高，環境空汙、碳稅怎樣去做，劉董事長講出真心話，台灣乾淨能源，核能是選項之一，面對事實，不要講理想而做不到。

侯說，民進黨推非核家園，理想看起來很豐滿、現實很骨感，台積電憂心值得台灣思考，台灣勇敢承擔，必須把不缺電、重新調整能源配比，尤其造成空汙的燃煤、天然氣都要調整，因為台灣需要安全、台灣更需要不缺電，

侯友宜說，民進黨沒辦法實現的他來做，他會全力以赴，把能源政策配比講清楚，對核一、核二還有核四何去何從，以及未來核電使用方式怎麼做，會在七月完整跟大家報告，這當中再生能源、儲能、電網，也在能源配比扮演一定角色，不只是環境生態，也要讓國家永不缺電。