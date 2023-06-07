澎湃新聞報導，大陸中央氣象台7日發布的最新一期大陸全國夏收夏種氣象服務專報顯示，7日至9日麥收區多晴好天氣，利於小麥搶收和晾曬。建議麥收區加強農機調度，確保成熟地塊應收盡收、適收快收，並做好已收小麥的攤晾、通風儲存工作；新疆麥區需防範乾熱風的不利影響。

據大陸農業農村部農情調度，截至6月5日，大陸全國已收穫冬小麥面積1.22億畝，收穫進度過四成。

預計6月7日至9日，大陸夏收區大部多晴好天氣，利於搶晴收曬已成熟冬小麥和加快夏收進度；河南、陝西等地前期降水偏多地區的低窪麥田漬澇將減輕，為麥收機械化作業逐步創造條件。未來三天，河北中東部和南部、河南北部、山西東南部、山東西部、安徽東部等地的局部地區將有雷暴大風或冰雹等強對流天氣，冬小麥點片倒伏風險較高，對未成熟小麥籽粒充分灌漿不利，並將增加已成熟小麥機收難度。

6月7日至14日，華北、黃淮、新疆等地部分地區將有35℃以上高溫天氣，局地日最高氣溫在37℃以上，上述地區堆積的溼麥發熱黴變的風險較高，新疆冬小麥遭受乾熱風災害的風險也較高。

氣象部門建議，河南、安徽、江蘇、陝西、山東等地麥收區做好農機調度，抓住晴好天氣搶收，確保成熟地塊應收盡收、適收快收；對已收穫小麥做好科學攤晾、通風儲存工作；對已成熟的小麥倒伏地塊及時人工搶收，減輕損失；對未成熟倒伏小麥做好科學管理，不盲目扶直。夏播區要趁墒播種，應播盡播。新疆乾熱風災害風險高的麥區應抓好肥水運籌和「一噴三防」工作，根據麥田土壤墒情適時灌水，防止灌漿期乾旱和早衰。