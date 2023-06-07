據悉，計畫推出最新折疊式手機的三星，也希望折疊智慧手機能成為另個市場主流。因此，Galaxy Z Flip 5以及Galaxy Z Fold 5，還有智慧手表Galaxy Watch 6都將會是鎂光燈追逐焦點。

三星表示，在這場即將到來的新品發表會中，會以折疊式裝置作為中心，在不同文化的城市中，呈現符合當地不同的樣貌。首爾這次之所以會脫穎而出成為主辦地，是因為這座城市充滿活力以及創新。

這家全球最大智慧手機製造業者，以往常在2月以及8月左右，會選在歐洲或美國舉辦Galaxy Unpacked盛會。像在今年2月，就在舊金山推出Galaxy S23系列3款新機以及Galaxy Book 3筆記型電腦等產品。

目前，三星折疊式手機最大敵手，應該算是上個月才推出首款可折疊智慧手機的谷歌。外界推測，三星這次把今年第2次Galaxy Unpacked發表會提前幾周舉辦，就是想讓新品提早上市，來鞏固高檔市場的領先地位。