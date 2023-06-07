此次新光金改選，挪威政府主權基金票投公司派17席，大於應選15席，依據新光金董事選舉程序辦法規定，被選舉人數超過應選名額，選舉票無效。其次，此次外資的票數並非以兩方候選人全部權數加總來比較。相對於公司派外資票的分散於全部15席席次，改革派的外資票多集中在2席獨立董事候選人，以有效票來說是相對優勢。

外資圈人士指出，以接近19％的外資來看，公司派僅得到6.53％的外資票，相對於過往外資票大多支持公司派落差很大。觀察本次差異主因，過往ISS報告，即使未支持公司方的普通董事提名，仍會支持公司方的董事長、總經理，這次沒有支持總經理吳欣儒，造成公司派原本應有一般董事的12權累積票全都變成棄權。

了解外資的都知道，本次外資投票之所以不投董事，是因為多數外資機構主要仍參考ISS來投，所以造成本次一般董事12權數沒有投票，並非有媒體所云顛覆以往的經驗法則或者是參考挪威政府主權基金的跟風式投票。