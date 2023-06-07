每個女人都希望在愛情中受到寵愛，被甜言蜜語包圍，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚女、雙子女、獅子女對浪漫告白毫無抵抗力，這時如果對方向她們表達愛意，並且情話動人，她們便會欣喜若狂秒答應。

▍雙魚女

雙魚女生性愛浪漫，任何跟羅曼蒂克有關的東西，都會在她們腦海中不斷重複幻想。當夢中場景化為現實，看著喜歡的男生站在面前浪漫告白、情話動人，雙魚女立刻就感動的眼淚如雨下，下一秒便投入對方的懷抱。

▍雙子女

被浪漫告白的那一刻，雙子女會瞬間失去理智，嘴角眉梢全是掩藏不住笑意，雙子女也愛幻想，但他們認為不見得真實，當幻想變成現實的那一刻，雙子女絕對是欣喜若狂的，抵抗不了這種浪漫無比的氣氛，就算對告白者的喜歡度還未達到滿分，也會毫不猶豫先點頭答應。

▍獅子女

獅子女雖然看似強勢，但內心其實是柔軟的，她們也渴望能收到浪漫告白，在美妙的宣言中沉浸、陶醉，品嚐甜蜜的滋味，一旦有追求者對獅子女展開浪漫的告白，再傲嬌的獅子女也會無法招架，便立刻摘下堅強的面具，化身小女人。