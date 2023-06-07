高雄一名女警日前被目擊騎警用機車上國道，目擊者怒批「可以這樣嗎！」警局事後澄清女警當時在追捕拒檢逃逸的轎車，對方疑似看準女警騎車才開上國道；國道警方回應女警是執行公務，暫不予舉發，警局更透露該女警平時在取締闖紅燈、酒駕相當積極，一年就能獲500多支嘉獎。

據ETtoday報導，林園分局表示該名陳姓女警去年取締闖紅燈、酒駕等違規相當積極，上級與同事都相當肯定他工作認真，一年就有500多支嘉獎。目前已通知違規拒查的車主到案說明，後續將依不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈等行為開罰，最重可開罰3萬9千元。

該陳姓女警騎著警用摩托車上國道畫面被民眾拍下，民眾直呼「可以這樣嗎…這國道耶」，只見女警最後最後打方向燈，緩緩切到外車道；林園分局回應，該女警5日上午10時執行取締交通違規勤務，行經大寮鳳林二路與市道188線時，發現一輛自小客因闖紅燈、轉彎未打方向燈，行車搖晃等，上前攔查對方卻不停，由88快速道路往國道規避警方攔查。

據《道路交通安全規則》員警執行公務時，可不受標誌、標線號之限制，員警有鳴笛開啟警示燈進行攔查合乎法律規定；國道警表示，因目前仍無民眾檢舉本案，尚無製單法源依據，與高雄市警察局聯繫後，該分局主動檢附相關資料佐證，本案確符合阻卻違規要件，爰暫不予舉發。