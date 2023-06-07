一名女網友表示，近日才知道肺部的「肺」右邊不是市場的「市」，是「巿」（音同服，腰帶的意思），寫錯22年讓她直呼，「真是對不起國小老師」，貼文引發網友熱議，多數人也相當驚訝，「我現在才知道」，也有不少人說「沛」也是「巿」，不是「市」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，一直以為「肺」字右字邊是市場的「市」，但其實是「巿」，兩者的差異是，市場的「市」上面那撇是斜的，但「巿」是一直線、一筆畫到底，讓她驚呼「竟然寫錯22年，真是對不起國小老師。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「謝謝妳，現在我才知道」、「沒關係！我也一直到高三才知道」、「這不是像『啟』跟『啓』之間的關係嗎？」、「原來那麼多人不知道」、「我比較在意旁邊的部首欸，現在好多人都把肉部寫成月」、「93年次路過，我一直都寫對欸」。

另也有人說「沛」也是多數人最常寫錯的字之一，「『沛』也是同理」、「『沛』也是巿，很多人都寫成市場的市，我是名字裡有『沛』的苦主」、「學工程字的時候，名字裡的『沛』也是一直被老師糾正成市場的『市』，最後提醒老師他才知道自己寫錯」。