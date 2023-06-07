旺旺保（2816）7日舉行股東常會，承認111年營業報告書、財務報告。由於去年因防疫險理賠影響，該公司稅後虧損11億餘元，股東會順利通過今年不配發股利。

旺旺友聯產險董事長洪吉雄表示，該公司111年整體經營規模保持穩健成長，簽單保費收入為110.1億元，較110年度的106.61億元增加3.49億元，成長率3.3％；自留滿期保費收入為82.75億元，較110年度的78.13億元增加4.62億元，成長率5.9％，市場排名第八。

洪吉雄向股東說，針對去年初推出支持社會公益防疫保單商品，期能發揮保險功能，填補民眾染疫、隔離之經濟損失，後卻因疫情升溫、防疫保單理賠件數增加使核保產生虧損。所幸，旺旺保公司仍然資金充裕，支付賠款速度正常，現金流動性安全無虞，資本適足性比率（RBC）亦符合主管機關要求維持於400％以上。且因防疫保單賠款是一次性的損失，隨著防疫保單到期，以及其他險種盈餘的成長，展望未來能夠儘快彌補虧損，創造盈餘回饋股東。