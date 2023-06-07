行政院決定明年為軍公教加薪4％，但大專校院教師的學術研究機給則增加15％，引發不公平的質疑。高教工會要求政府，政府也應同步為私立大專校院教師調升15％的學術研究費；中小學教師則要求這次加薪應該將導師費納入。

政府明年為軍公教人員加薪，公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給調漲15％，但對於私校教師的學術研究加給是否調漲，教育部交由各私立大專院校自行決定。

高教工會表示，《教師待遇條例》第17條的條文文字中，特別明文規範私立學校教師相關薪給，皆應準用公立學校教師之標準，換言之，依法國家應確保公校與私校教師待遇齊一！也因此，當政府做出調整公校教師待遇的同時，依法就應該同步確保私校教師的待遇獲得同等幅度之調漲！

高教工會要求，此次行政院所公布的大專院校學術研究加給15％之調整，依法私立大專院校的教師們不應有差別待遇，也應於明年度起同步調整！教育部倘若持續放任私立大專院校教師待遇違法地與公立大專院校教師脫鉤，日後必然將導致公私立大學教師在待遇上的差距不斷擴大之惡果。

此外，這次中小學教師調薪包含主管加給，但是導師職務加給卻維持不變，基層導師深感不堪。新北市教育產業工會表示，現階段中小學導師職務加給每月是3000元，但已11年未調漲，除了物價飆高外，導師面對當今的教育改革和變遷，導師工作更不可與當年同日而語。

新北市教育產業工會指出， 導師的班級經營、生活常規教育就是在課程中進行，如果學生行為有偏差、同學間有狀況，第一時間導師都要能掌握，但現在這些導師上的課程統包為11年前的3000元導師職務加給，完全不符現今的工作型態。

新北市教育產業工會說，不提供導師更好的環境，導師無法好好專注在學生上，學生權益便首當其衝，因此，提供導師更好的工作待遇和保障，讓導師更安心地在工作職場盡心付出，學生也才能獲得更多的照護。