新竹市政府呼籲民眾可多加利用繼承案件預審、預約延時服務及跨縣市代收申領等服務。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

您有徵收補償費忘了領嗎？依土地徵收條例規定，土地徵收補償費若超過15年未領取，將會歸屬國庫，新竹市目前仍有6380萬待領，市府將主動清查、提醒保管期間即將在1年內屆滿尚未領取的權利人，並呼籲民眾可多加利用繼承案件預審、預約延時服務及跨縣市代收申領等服務。

市長高虹安表示，感謝市民對公共建設的支持與協助，城市要持續進步，市政建設就不能停，在推動各項公共建設過程中如果需要使用私有土地，市府會先以協議購買方式辦理，只有在協議不成下才會採用徵收的方法。

地政處長何憲棋指出，日前有位年逾80歲的老奶奶，在接獲市府寄發的徵收補償費保管款屆期通知後，才得知已逝父親還有未領取的徵收補償費保管款，並在市府同仁協助下順利完成徵收補償費領取手續。

老奶奶在辦理領款事宜的過程中，回憶父親生前的種種，言談間流露出對父親無盡的思念，她感謝市府用心協助，讓自己能順利拿到這份別具意義「多桑的紀念品」。

地政處表示，土地所有權人常會因為時間久遠，忘記領取徵收補償費，經統計新竹市未領取的徵收補償費保管款金額約有6380萬元，為保障民眾權益，地政處於新竹市幸福宜居網建置徵收補償費線上查詢系統，歡迎民眾多加利用。

地政處進一步說明，對於補償費的領取，目前提供通信預審繼承案件、預約延時服務及跨縣市代收申領等多項服務，若有相關疑問可洽詢新竹市政府地政處地用科，電話：03-5216121轉388。