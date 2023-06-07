面對資產屢遭法拍，台開今(7)日表示，「被拍賣的資產價值雖已用為清償債務之用，但其原有的合法使用權利，並不受影響，對於相關資產土地的合法使用權，公司將極力主張，以維護股東權益與保障其他債權人。」

台開指出，公司一切債務，包括本票、支付命令、與假扣押債權等，在未經法院調查前即先行執行，其中另存在有第三方債權人參與分配，就連台中市政府也是債權人之一，一旦拍定人先行支付拍定款項，款項將被他方或多方複雜債權人分配，相關程序歷經多時恐仍無法點交，加上背後法律問題棘手，標購人未得利反先受害。

因此，台開呼籲投標人謹慎投標，否則成功拍定的資產標購人將不免面臨拍定款項已逕行支付，但仍無法順利取得資產使用權的困境。

而台開今日也在報紙刊登公告，內容指出，近期有關新竹、南投地院的法拍執行案件，經公司清查發現有許多債權非屬真實，針對相關情事，公司已委請律師針對所有不實、不法債權提起訴訟等救濟，並將請求損害賠償，以維護公司及全體股東之權益。