謝宏波表示，啟碁在2022年在疫情、烏俄戰爭、通膨等因素影響，是極具挑戰一年，積極滿足客戶需求，交出不錯成績單，2022年營收衝上952.57億元、年增加41%，稅後純益31.22億元，每股稅後純益7.93元，相較2021年3.15元大幅成長。

謝宏波進一步表示，啟碁去年年推出首台企業用 WiFi 7 無線基地台，且在IoT(物聯網)、低軌衛星及車用電子有長足布局，是過去一年來大幅成長動力來源，也是未來兩、三年的重點業務動能。啟碁不論在企業品牌、汽車電子及電信服務運營商都有布局，每一個領域都有很好未來發展空間，也是未來重要成長動能之一。

因應全球地緣政治風險升溫，科技大廠紛紛在大陸以外尋求生產基地，啟碁則選擇在越南，謝宏波表示，越南廠量產後不僅順利承接產能轉移，也發揮效益，滿足客戶需求及要求，今年第二季啟動越南二期擴建，預計明年中之前可以完工，2024年下半年量產，因應未來持續成長產能需求。

啟碁股東會也通過每股配發5元現金股利，並改選董事。新任董事為謝宏波，緯創(3231)代表人林福謙，緯創代表人黃俊東，高健榮、彭錦彬，獨立董事辛幸娟、賴泰岳、趙書華、俞若奚。