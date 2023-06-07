【全程字幕】柯文哲拜會日本國防智庫 曝聚焦「這議題」：台灣有事、日本有事 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲7日上午拜訪日本知名智庫「國家基本問題研究所」，與國家基本問題研究所理事長櫻井良子等人交流，雙方致詞後閉門會談。櫻井良子表示，明年總統大選，相信不只會改變台灣命運，也可能影響到日本的命運，甚至整個亞洲的未來，日本跟台灣是命運共同體，因此日本對台灣選舉非常重視，就日本的立場來說，希望台灣不管在什麼狀況下，都可以維持自由、民主以及自由經濟。

國家基本問題研究所成員有相當比例是日本自衛隊海軍陸軍的退役將領，對於防衛與軍事有深入見解。今日參與交流者包括國家基本問題研究所理事長、櫻井良子、副理事長髙池勝彦、小倉義人。退役高階軍官包括，防衛省情報本部（等同國防部軍情局）前部長太田文雄、統合幕僚監部（等同國防部參謀本部）前主席法務官黒澤聖二，及產經新聞月刊「正論」發行人有元隆志、產經新聞新聞評論員五十嵐徹等。

櫻井良子致詞表示，台日關係非常緊密，現在全世界正站在轉捩點上，明年總統大選，相信不只會改變台灣命運，也可能影響到日本的命運，甚至整個亞洲的未來，日本跟台灣是命運共同體，因此日本對台灣選舉非常重視，在這樣的前提下，能夠跟柯文哲有對話的機會，對他們來說是非常好的學習機會，同時在政治上也具有意義。

櫻井良子強調，就日本的立場來說，希望台灣不管在什麼狀況下，都可以維持自由、民主以及自由經濟。

她指出，在台日關係當中，對日本來說非常難忘的事情有好幾件，首先要再次感謝在311地震時，台灣雖然只有2000萬的人口，但是卻對日本捐款非常高的款項，對此她不只是感到非常高興，還要代表日本的國民向大家道謝。