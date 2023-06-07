85度C與三麗鷗再度聯名合作推出全新「HELLO KITTY 和大耳狗喜拿造型」卡通聯名蛋糕。從整模到適合一個人享用的切片通通有，搭配各自的專屬蛋糕盒，裏頭的墊高板還可以DIY做成公仔場景的筆筒，可放手機或文具用品，6月8日上市，全台數量8.7萬個。

HELLO KITTY盛夏食光造型蛋糕售價720元，超萌Hello Kitty穿著粉底白點的泳裝，帶著可愛的游泳圈，在夏日海灘旁快樂玩耍，蛋糕上海灘球與西瓜造型巧克力搭配酸甜草莓與滿滿水果，充滿盛夏氛圍，桔香戚風蛋糕搭配草莓慕斯與草莓果醬，加上Q彈可口的草莓Q凍，微酸微甜與多層次的口感，草莓控絕對不能錯過！蛋糕吃完還能保留上面的HELLO KITTY公仔。

想要來個輕鬆下午茶時光，可以選擇Hello Kitty甜蜜海灘，切片蛋糕售價78元，蛋糕背景同樣也是夏日海灘風情，Hello Kitty在滿滿的巧克力米花海灘中，快樂玩耍超可愛！香軟的桔子戚風蛋糕加上草莓慕斯，搭配奶香四溢的厚奶香草慕斯，加上酸甜草莓果餡與小朋友最愛的布丁，形色可愛。

大耳狗喜拿天空果宴（奶蛋素）造型蛋糕售價580元，雪白毛絨大大的耳朵，藍色的眼睛，造型超療癒的大耳狗喜拿，抱著討喜的鳳梨，在滿滿的巧克力雪花天空中與好朋友一起舉辦水果饗宴，蛋糕裝飾有可愛的水果造型巧克力和醃漬鳳梨片，以戚風蛋糕為底，搭上卡士達餡與白巧巧酥，夾心可口的香橙葡萄餡與Q彈布丁，多重口感。

另一款切片蛋糕大耳狗喜拿-萌萌一夏售價78元，如同名字一樣，又萌又討喜的大耳狗來囉，鋪上脆口的巧克力米花，裝飾可愛的小花與鳳梨造型巧克力，蛋糕使用芒果慕斯與芒果果餡，夾心葡萄柚Q凍與厚奶香草慕斯，是這個夏日不可錯過的酸甜好美味。

大耳狗喜拿和HELLO KITTY蛋糕都有專屬藍色和粉紅色的蛋糕盒，吃完整模蛋糕後，盒子別急著丟，裡面的內墊高板，可以自己動手DIY，做成超卡哇伊的HELLO KITTY和大耳狗喜拿公仔場景筆筒，可用來收納文具用品或者是當手機架，兼具美感與實用環保功能，這4款蛋糕6月8日全台門市上市，限量8.7萬個。