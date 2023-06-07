百萬YouTuber蔡阿嘎拍攝的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」惹議，甚至躍上日本媒體版面，即便下架影片及公開道歉，似乎仍難以止血，對此，網紅廣告小妹指出過往曾寫過地雷餐廳的相關文章，但有一類餐廳絕不在開罵範圍內。

廣告小妹表示定位明確的平價餐廳，若又是連鎖店，不會成為鎖定的開罵目標，接著舉美國Subway為例，像是自己並非消費群族，加上五塊錢美金份量十足，根本就是打工人福音，完全不需要刻意去罵，畢竟餐廳屬於何種價位，顧客就該帶著相對期待值消費，因此這次蔡阿嘎無非是選錯餐廳，但也不忘幫他緩頰：「相信他這次已認知到了錯誤。今後先幫自己的企劃排一下雷。各位給個機會」。

對此，網友紛紛留言：「一切都是套路，正面跟負面流量都是流量，流量是種絕對值」、「什麼價位就該帶著相對應的期待值！這句話真是精闢」、「百萬YT選錯餐廳評價，這個錯如果是因為低估自己的檔次，那我可以原諒；其它理由就...」、「以他百萬YT，至少也去評論比較高價的餐廳吧，評那些連鎖店，有什麼好評價的」。

蔡阿嘎昨(6日)發出聲明，對於讓這5間餐廳造成不小傷害，他除了道歉以外，更強調「完全是自己的疏失及錯誤」，導致民眾不舒服的觀感，也了解身為一名公眾人物，必須擔負更多的社會責任，允諾未來會更注意相關拍攝事項。