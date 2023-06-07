據新華社報導，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理張國清近日在上海調研製造業發展。他強調，要深入學習、深刻領悟、堅決貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，加快實施製造強國戰略，加快關鍵核心技術攻關，加快推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，更好服務建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。

4日至6日，張國清先後到衛星導航、商用飛機、新能源汽車、重型燃氣輪機、積體電路、數位化儀控系統、大型專用船舶等製造業企業，深入創新中心、實驗室和工廠車間生產線，向企業負責人、研發人員和一線職工詳細瞭解相關產業創新發展等情況。

張國清指出，製造業是立國之本、強國之基，要堅持把製造業高質量發展作為重中之重，堅持有效市場和有為政府更好結合，持續優化產業政策和產業生態，充分激發企業發展內生動力，加快補短板、鍛長板，扎實推進新型工業化，堅定不移建設製造強國，為構建新發展格局、推動高質量發展提供堅實支撐。

張國清強調，推動製造業高質量發展，要強化創新驅動，發揮新型舉國體制優勢，促進產學研用深度融合，推動產業鏈上下游、大中小各企業融通協同創新，盡快突破一批關鍵核心技術，構建自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈。要用好超大規模市場優勢，有效發揮用戶企業和鏈主企業的引領帶動作用，突出需求導向、場景牽引，做好中試驗證、推廣應用，在點上突破的基礎上，強化串珠成鏈、成組連線，讓科技攻關成果真正轉化為現實生產力、在應用中不斷迭代升級。

張國清強調，要順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，深化新一代信息技術與製造業融合發展，大力推進智慧製造、綠色製造，加快傳統製造業轉型升級，培育壯大戰略性新興產業，持續提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平。要大力支持和鼓勵製造業龍頭企業和「專精特新」中小企業發展，深入開展增品種、提品質、創品牌行動，促進先進製造業集群發展，加強製造業急需人才培養，深化製造業開放合作，不斷塑造製造業發展新動能新優勢。