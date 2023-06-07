羅廷瑋表示，身體髮膚受之父母，請大家保重身體健康，也請綠營不要消費此事。（張亦惠攝）

台中市前議員賴佳微與國民黨議員羅廷瑋4年前在議事廳爆發衝突，羅被控性騷擾獲不起訴，去年12月開始收到賴在臉書的死亡威脅，羅廷瑋昨北上開記者會討公道，卻傳出賴佳微在服務處自傷。民進黨立委、市議員今天召開記者會請羅廷瑋收手。羅廷瑋則回應，身體髮膚受之父母，請大家保重身體健康，也請綠營不要消費此事。

賴佳微昨天傳出自傷，目前還在醫院觀察。今天立委林靜儀、何欣純、民進黨議員李天生、陳雅惠、張玉嬿、張家銨、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳俞融召開記者會，呼籲羅廷瑋收手。立委林靜儀表示，近來各界的me too運動，民進黨都站在受害者這邊，若相關政黨、機構用不友善態度面對受害者，會讓更多受害者不敢出聲，也呼籲議會主動啟動性平調查。

羅廷瑋表示，拜託一定要啟動性平調查、回歸法制面，用法制做判定而不是他們當法官判定，他也要提醒，2019年地檢署、2020性騷擾防治委員會、社會局，甚至警察局初步報案都有不成立及不起訴的相關公文，民進黨議員們在當時不幫忙發聲，在這個時機點轉移焦點、消費賴佳微的狀況，綠營才應該要收手。

陳淑華表示，她昨天前往探視時，請佳微不要想不開，佳微回「我好累」，讓她非常心痛。羅廷瑋利用職場環境，對佳微說出「要我陪妳嗎」、「妳愈講我愈要靠近」、「阿姨我沒吃這麼辣」，性騷言行明確，不起訴不代表沒發生、沒傷害，羅廷瑋不僅沒道歉，還利用佳微困境做政治操作。

羅廷瑋說，議事衝突言論攻防跟言辭尖銳藍綠都有，賴佳微擔任議員時也罵過楊瓊瓔、李麗華，希望民進黨不要兩套標準。羅廷瑋強調，身體髮膚受之父母，希望大家保重身體健康，希望自己跟家人還有對方的人身安全受到保障，兩者都有難過之處，綠營此時不應消費此事，而是要好好做改革，讓真正需要幫助的人接受到幫助。

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