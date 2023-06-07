台中市食安處凝聚全市12所大學、300位食安青年軍的力量，共同投入食安（農）教育的推廣。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

6月7日世界食安日，台中市食安處響應今年世界衛生組織「食品安全，關乎你我他」口號，凝聚全市12所大學、300位食安青年軍的力量，共同投入食安（農）教育的推廣，更舉辦「食添用心、天天開心」的食安海報及影片的網路競賽，號召全國學子發揮創意，對食安議題投入心力。

世界衛生組織（WHO）自2019年起將每年6月7日訂為「世界食品安全日」，目的在喚醒大家對食品安全議題的重視。食安處指出，市府與大學院校合作攜手食安青年軍深入校園鄰里，今年預計辦理40場宣導課程，目前已完成28場；另因應數位化時代來臨，食安處也以「食添用心、天天開心」的食安海報及影片的網路競賽，打破地域空間限制，鼓勵全國學子發揮創意，對食安議題投入心力。

台中食安青年軍成立於104年，已邁向第8年，市府與朝陽科技大學、中山醫學大學、東海大學、亞洲大學、僑光科技大學、靜宜大學、中國醫學大學、弘光科技大學、中興大學、中台科技大學、台灣體育大學、嶺東科技大學等12所大學締結同盟，共同辦理課程培訓青年學子。

食安處提到，食安青年軍經紮實的訓練後，前進國中小學，以自製的「食安桌遊大富翁」，讓學童在遊戲中了解日常食安小常識，激發小朋友對生活周遭食安議題的興趣；此外，青年軍也深入社區關懷據點，以團康方式為長者講解生活中要注意的食安大小事，促進青銀交流共融共好。

「參加青年軍活動，讓我在接觸人群互動時更有自信！」朝陽科技大學黃同學加入青年軍行列已1年，除發現生活視野更開闊外，個性也越開朗更自在，讓他印象最深刻的是，某次到社區跟長輩宣傳預防食品中毒時，被阿公阿嬤團團圍住，氣氛很踴躍，他也覺得很暖心；他說，加入食安青年軍團隊，可以幫助大家了解食安議題，很有使命感，也很值得。