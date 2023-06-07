勤業眾信推出的生成式AI業務，旨在幫助客戶利用生成式AI和基礎模型的力量，加倍提高生產力，並加快業務創新。此全新業務提供企業領導者在設計生成式AI策略時所需要的世界級服務、人工智慧人才和深厚的產業經驗，也是利用顛覆性新技術來創新AI驅動型應用時不可或缺的要素。

勤業眾信管理顧問和AWS合作全球首席商務官Nishita Henry表示：「勤業眾信正在不斷提升自己的生成式AI能力，以協助客戶駕馭其中蘊含的力量。其中，我們正在利用Amazon Bedrock等領先產品，與合作夥伴一起提高生成式AI能力。透過Amazon Bedrock，我們可以為客戶提供更具成本效益的無伺服器API，以便AWS客戶建構生成式AI應用。我們期能為AWS和勤業眾信的共同客戶提供更好、更快的AI成果。」

早在2018年，勤業眾信就獲得了AWS機器學習能力認證，且多年來持續耕耘Amazon SageMaker專案，幫助客戶應對各種業務挑戰並達成目標。勤業眾信在此領域的專案涵蓋了人工智慧（AI）和機器學習（ML）能力，包括將現有的ML工作負載從本地資料中心和其他平台遷移到Amazon SageMaker以實現機器學習現代化，到透過自動化部署持續整合和持續交付（CI/CD）工作流程、機器學習管理和利用Amazon SageMaker來提高機器學習維運的成熟度。

AWS全球通路與聯盟副總裁Ruba Borno表示：「勤業眾信和AWS持續合作，以客戶為中心建立解決方案，我們希望結合AWS的創新與勤業眾信的策略和工程能力，共同助力客戶更好、更快地使用生成式人工智慧解決方案。」