112年3、4月統一發票開獎，獎金已陸續匯入中獎人帳戶，有民眾在6/6帳戶收到一筆「120,000元」的款項，驚訝對中1200元的發票獎金竟然變成12萬元，不過錢也很快被「更正」回去。另有民眾貼出華南銀行簡訊截圖，強調是作業疏失。

有網友在Dcard上以「差點因為中發票得到12萬」為題發文指出，她第一次對中兩張發票，一共中1200元，從沒中過這麼大的數字原本已經很開心，沒想到查網銀竟發現獎金變成12萬元。但後來再查看，發現這筆12萬金額已被更正為1200元。

也有其他網友在Dcard以「發票獎金入帳，是人工作業嗎」為題發文，提到自己對中500元的發票，竟突然收到5萬元，還想說是哪來的意外之喜，結果看了網銀是「統一發票」中獎，沒想到隔天早上卻見銀行通知是作業疏失，已更正入帳款項，讓她眼睜睜看5萬元又變回500元。

消息曝光後引發討論，網友紛紛表示「好像有人是200元變成2萬元，反正就是後面都加2個0」、「我的華南也是差點200變20000」、「華南銀行出錯，我中200元卻匯給我2萬元，2萬元已經回收，終究不屬於我」、「我也有收到，真的蠻好笑的」。