台灣為全球最大半導體晶片生產基地，也是關鍵的全球景氣風向球，根據歷史經驗，當台灣工業生產急遽下滑，通常預告北美景氣即將步入衰退，回顧歷史經驗，每當經濟進入衰退，股市會持續下跌？其實未必， 股市具「經濟櫥窗」特性，通常會在經濟體正式步入衰退前就先下跌，接著在景氣尚未落底前率先回升，例如金融海嘯時期，另網路泡沫時期，絕大多數科技股有本夢比、無本益比，損益表破綻連連，以致股市回升期較晚，即便如此，造就出熊市真正谷底，也就是長線買點最佳契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，儘管對美國經濟成長有疑慮，但目前不至於衰退，經濟衰退的定義是要失業率在5%以上，若真的經濟衰退，失業人口還可能再增加500萬人以上，目前仍未到達這樣的水準，投資人目前不必過度擔憂。

在投資策略方面，張繼文指出，債券能夠發揮分散風險，以及降低資產價值波動的效果，面對景氣衰退的風險，投資組合加入一籃子「投資級綜合債券」，可有效收歛下檔風險，提振投資綜效，拉高風險報酬比，高評級的債券通常可提供不錯的收益及分散風險。投資組合適時加入優質美股，可提升投資組合的報酬比。以「駿利亨德森平衡基金」為例，即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以55%的標普500指數與45%的彭博美國綜合債券指數為基底，以較低波動度創造中長線的成長機會，在波動與收益機會間取得平衡，可創造投資雙贏策略。