民進黨性騷事件連環爆，蔡英文總統昨再度道歉，並指示行政院長陳建仁針對三大方向改革，民進黨立院黨團今開「三大方向撐開性平保護傘」記者會表示，將在法規上做檢討，下個會期民進黨團也會用「特急件」做相關規畫。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，性平三大保護傘是從性平教育、申訴管道與法規檢討。

鄭運鵬表示，昨天總統會議蒐集各方資訊，發現過去沒爆發出來，不管是在哪個領域，可能是因為受害者當時年紀還很輕，性平三大法案雖然有這樣機制，當下卻無法尋求協助。

鄭運鵬說，這次包含在性平教育上要訂定樣態指引，有兩個部分處理，騷擾當事人可能不知道行為騷擾到對方，因此每個人都要受性平教育，還有建立外部申訴管道以及法規會做跨部會檢討。

民進黨立委吳玉琴表示，這次修法也會討論未成年追溯期是否能往後，因為青少年可能害怕檢舉後，往後生涯會有影響，很多孩子受害都不敢站出來；另外，回到職場部分，修法要檢視加重對雇主的求償或責任。

吳玉琴說，現行規定30人以上公司，要成立性騷擾防治相關措施，但如果是30人以下的公司跟誰申訴，要回到勞工局性別工作平等會，應該各縣市要成立委員會，應該要扮演起對於性騷擾防治的實質審查，這些事情要認真思考。

民進黨立委范雲則表示，職場性騷沒有行政罰，完全是雇主自由心證，可能就是調換部門，因為法律上沒有規範，雇主就不會處理；另外，民事賠償部分，判決確定性騷法也只開罰1至10萬，沒有任何懲罰效果，還有針對性騷法規範1年內就要申訴，很容易過了時間點，也希望修法能延長。

范雲也指出，當前法制跟機制混亂，被害者求助無門，如果是不同公司之間的性騷擾，也沒有單一窗口申訴管道；鄭運鵬表示，性平三大保護傘落實性平教育、外部申訴機制、法規檢討，盼未來被害人可以像打119一樣，拿起電話申訴，相關修法黨團也會在下會期用「特急件」做相關規畫。