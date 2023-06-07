藝人許維恩與男星王家梁在2021年結婚，並在去年宣布迎來新生命「忒忒」。時至6月預產期即將到來之際，許維恩首度公開挺著34週孕肚的藝術寫真，以全裸姿態僅以手遮入鏡，被好友和粉絲們稱為時尚孕肚寫真的天花板。

拍攝過程中，許維恩不斷感受到胎動，笑說已經從5個月後「忒忒」胎動就特別頻繁，還沒出生就可以預感女兒是一個非常活潑的孩子。雖然自前期的孕吐到近期的頻尿，甚至晚上也因為肚子太大壓迫導致睡眠品質不好。整個懷孕過程非常辛苦，但依然很享受這個甜蜜的負擔，也透露老公王家梁會進產房全程陪產，一起迎接女兒誕生。

許維恩從髮絲到腳趾甚至重要部位全部上金漆，耗費近2個小時。（優墨ÜMO STUDIO提供）

對於女兒的期待，許維恩和王家梁表示只希望忒忒開心健康，更期待的是自己夫妻倆能夠跟女兒學習以新生的眼光和童心重新看待世界，與她一起成長。

許維恩大膽展現孕期人母獨有曲線之美。（優墨ÜMO STUDIO提供）

許維恩提到這次拍攝有參考國外影集和歐美藝人的孕期寫真，仿效他們透過不一樣的藝術創作過程，去表達孕育生命這件事的直接和勇敢，也能夠藉此告訴大眾，女生在懷孕後所帶來的改變，是一件自然和美好的事情。老公王家梁對於這次拍攝，完全沒有表示反對，甚至比她自己更要求畫面呈現的氛圍和質感，非常信任攝影團隊能夠完美呈現老婆腦海中所設想的畫面。

許維恩辣挺34週孕肚拍攝孕期寫真。（優墨ÜMO STUDIO提供）

她以2種不同造型展現孕育生命之美的表達，其中最引人矚目的，莫過於許維恩成為一幅金色的畫作。除了邀請到「Tiger Wedding泰格爾創藝」打造金色叢林，回歸自然原始的狀態，而噴滿金漆的許維恩，全裸在鏡頭前綻放獨特的閃爍光輝，更透露雖然特別使用了安全無毒的金色塗料，但是從髮絲到臉再到腳趾甚至重要部位全部要上色，因此光上漆及造型的過程就耗費近2個小時，最後僅以雙手遮胸入鏡，大膽而優雅的展現孕期人母獨有的曲線之美。