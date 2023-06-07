近期國內爆發好市多冷凍A肝莓爭議，沉潛多時的食藥署長吳秀梅今親上火線回應，表示已收到好市多的調查報告，且資料內容將近900頁，可感受到好市多相當認真撰寫，但最後結果還是要由專家會議討論後決定。

為慶祝國際食品法典委員會60周年，以及聯合國6月7日的「世界食品安全日」，食藥署今舉辦「世界食安日」記者會，吳秀梅致詞時指出，「在食藥署心中，天天都是食品安全日」，期盼未來持續參考CODEX標準以及國人飲食習慣，為國人把關食安。

不過近期因好市多爆發冷凍莓果遭A肝病毒汙染，讓國內食品安全蒙上一層陰影，吳秀梅表示，目前後市場的77件抽查都完成檢驗，仍維持1件陽性個案，且冷凍莓果合計完成6萬1537公斤產品回收，代表本次事件已告一段落。

針對好市多送交的調查報告，吳秀梅表示，該公司針對農場、冷凍廠、包裝廠等場域進行調查，其內容包含原料採收方式、水質監測、人員健康管理、原料驗收、產品製造流程及危害分析、成品檢驗、保存與運輸等，並提出相關改善計畫。

至於後續處理結果，吳秀梅指出，相關資料會提交至「食品衛生及營養諮議會」由專家進行討論，目前訂在20日召開，待專家決議好市多冷凍莓果的處置決議後會再對外公布。

此外，消基會日前調查市售豬肉，發現在國內已進口逾千噸的美豬，竟無法在市面上抽查到，懷疑遭「洗產地」。食藥署副署長林金富解釋，美豬在國內市佔不到1％，要查到本來就不容易，且消基會僅抽查200多件，與食藥署過去2年抽查22萬多件無法相比，當然可能查不到。

林金富強調，台灣是自由民主的國家，業者可以自由銷售，而美國豬肉就如同其他國家的豬肉，無論要銷售到火鍋店、通路、加工廠都是自由的，且百分之百合格，請民眾放心。