中華職棒味全龍隊球員江忠垣日前順利完成周邊血幹細胞收集捐贈。（台中慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院院長簡守信也代表慈濟醫療體系感恩江忠垣的付出。（台中慈濟醫院提供）

江忠垣在臉書寫著給受贈者心裡話，要陌生人勇敢活下去。（台中慈濟醫院提供）

中華職棒味全龍隊球員江忠垣3年前響應「造血幹細胞驗血建檔」活動，日前被通知配對成功，且順利完成周邊血幹細胞收集捐贈。江忠垣在臉書表示，這是一次奇幻之旅，並寫下給受贈者心裡話：「嗨！陌生人，現在的你身上留著我的血液，也請你帶著一部分的我，努力且健康活下去。」

2020年驗血建檔已經相隔三年，江忠垣早沒記在心上，他說，接到配對成功通知電話還擔心是詐騙，還好沒回「你打錯了」。江忠垣配合所有程序，就為了幫助那位和他只有十萬分之一機會相遇的血液疾病有緣人。

造血幹細胞收集當天，江忠垣與慈濟志工許進木抵達台中慈濟醫院，住院後完成第五劑白血球生長激素施打，接著就開始收集造血幹細胞。江忠垣不好意思說，其實很怕打針，但想到能救人，就鼓起勇氣面對每次白血球生長激素注射，看到大針要打進手臂，緊張得滿頭大汗。

味全龍隊回歸中華職棒後，大林慈濟醫院高功能運動醫學中心即開始協助球員體檢、臨床治療與恢復計畫，照顧球員健康，兩單位成員幾乎都成為好朋友。江忠垣收集造血幹細胞時，運醫中心好友王寓涵特別帶著中心主任陳韋任的祝福來探視，感恩他願意克服打針恐懼，伸手救人一命，更期待未來運醫中心能與球隊繼續一同努力成長、健康出賽，照顧更多球員好朋友。

江忠垣感恩一直陪伴他的慈濟志工與醫護同仁，也見證周邊血幹細胞收集流程對捐贈者的尊重與照顧。台中慈濟醫院院長簡守信也代表慈濟醫療體系感恩江忠垣的付出，並致贈證嚴法師福慧紅包與手珠，及慈濟骨髓幹細胞中心「髓緣之愛」墨寶，祝福他球運亨通，平安吉祥。

熱血大愛的江忠垣其實很柔情，臉書寫著給受贈者心裡話；「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油」。江忠垣更呼籲大家，上網查詢相關訊息，一同去建檔，只要10 c.c.就有機會救人一命。