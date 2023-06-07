康和證券（6016）於7日召開股東會，出席股數3億7,980萬9,125股，占發行股數63.89％，康和證券表示，今年台股交易較去年逐漸升溫，集中市場日均量從1月1,925億上升至5月2,594億，5月更有6天交易量突破3,000億以上，且今年前5月外資共淨匯入207.75億美元，均顯示台股近期市況轉好。

康和證今年前四月自結損益稅後純益3.14億元，較去年同期虧損2.67億元順利轉盈，每股稅後純益達0.53元與去年同期虧損0.45元相比也大幅轉佳。康和證券7日於股東會提請股東承認兩項議案，分別為111度決算表冊案及111年度虧損撥補案，均獲股東投票通過。

康和證券董事長鄭大宇表示，今年來台股回溫，加上自營部門獲益帶動，公司今年獲利較去年「好非常多」、優於先前預期，整體展望樂觀。而他也點出，部分券商自營部門去年看壞今年股市，故今年持股水位偏低，陷入被「軋空」窘境，康和自營部門持股部位穩定並先行進場卡位，正好把握住台股反彈行情。

展望今年，預計將是充滿挑戰的一年，康和證券持續發展業務多元，透過專注核心領域來建構多元收入，以數位創新業務能力強化資訊系統，輔助「經紀」、「承銷」、「自營」等主要業務獲利提升。並強化財富管理業務，提升複委託交易市占率與電子交易市占比。

此外，「分戶帳」業務也計畫於七月份推出，提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。更持續發揮金融專業之影響力，朝向落實責任投資、普惠金融、公平待客、友善環境、社會關懷、盡職治理的 ESG 永續經營目標邁進。

至於承銷方面，去年康和證承銷業務在國內IPO主辦簽約表現亮眼，簽訂尖端、久舜、宣捷、益鈞環保、水星生醫及瑞格國際生技等主辦案，並協辦愛比、達勝、友松、利百景、坦德科技、唯數娛樂等案，皆已完成簽約。

隨疫情趨緩、股市轉趨熱絡，台股上市櫃公司上市櫃掛牌意願也大幅提升，鄭大宇指出，康和證券今年IPO案已簽約案件較去年增加；另一方面，大陸實施「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，未來大陸公司包括在台掛牌、現金增資均須經過審查，則可能增加大陸台商來台IPO成本，對券商承銷業務衝擊仍待觀察。