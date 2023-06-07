世豐表示，雖5月營收受到美洲地區客戶下單短期遞延情況，但集團為提升集團產品市場競爭力，持續朝高值化等面向邁進，並積極推動新產品、新領域業務進展，包括推出水泥板螺絲、木結構螺絲等多樣利基型螺絲扣件產品，皆有助於創造未來整體營運新一成長動能。

世豐進一步指出，集團為創造更多合作機會，近年積極投入旗下螺絲扣件產品相關研發應用之技術能力升級，包括旗下長尺寸木結構螺絲產品為美洲地區客戶唯一綁規合格供應商等競爭利基，另一方面，世豐加速研發新品、生產製程效率、庫存管理等面向優化，積極與新領域客戶洽談後續訂單，以期創造整體成長動能挹注。

展望2023年第二季，世豐持審慎保守看法。世豐仍持續留意歐、美地區DIY居家修繕、建築工業等終端市場需求變化，雖觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，惟世豐透過新產品、新領域業務策略，加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品於歐、美地區業務接單表現，且世豐仍不斷進行客戶業務接單策略調整，皆有助於創造整體營運正面之挹注。