「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」餐廳推薦最能代表旗山的卡哇伊造型香蕉脆皮雪糕​與以及今夏重磅新品「濃厚榴槤雪糕」。​（枝仔冰城提供）

「異國選品」區致敬北印度菜系入口的溫和感，特製馬沙拉咖哩醬與芒果醬、黃瓜優格、檸檬優格一應俱全。（枝仔冰城提供）

​盤點必吃四大餐區，首推「現作料理」區的​小涌園特製拉麵及關西正宗傳統、獨享一口吃的海鮮大阪燒，同時獻上極具台灣味的傳統米糕、珍饈迷你肉粽等。（枝仔冰城提供）

成立逾百年的藤田觀光集團，在日本和亞洲擁有破萬間客房，旗下的格拉斯麗飯店於 2021年插旗台北，今年看好疫後旅遊，欽點同樣擁有悠久歷史的枝仔冰城，攜手打造首間Buffet餐廳。選用「KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城」來為餐廳命名，以「和洋料理＆旗山好冰」為主軸，嚴選在地新鮮食材、純粹烹煮手法，彰顯百年職人態度與料理精神，為賓客獻上「復刻傳統x創新經典」超高CP值680元自助式的美味饗饌。

「KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城」餐廳日式雋秀、精緻氛圍的自助餐檯提供80道起特色美食吃到飽，囊括9大餐區「日料海鮮、冷盤沙拉、南法鄉村、經典肉品、現作料理、異國選品、台日手烹、寶島水果、飲品甜點」，滿足家人朋友聚會、優雅午間應酬用餐。歡慶餐廳開幕，祭出「呷冰配飯、呷燒配冷」的隱藏版好康，即日起至30日於午間用餐，兩道餐檯吃不到的期間限定美食免費上桌，凡來店用餐，豪氣放送每人一碗價值380元的「酸辣鮮蝦粉絲煲」。於報到時出示活動資訊的新聞截圖，再送一碗堪稱童年回憶殺的旗山冰果室消暑聖品-手作「鮮檸清冰(160元)」。

「KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城」餐廳延攬40年豐厚資歷，曾在90年代金融世家必去的私廚掌杓、現代五星飯店行政主廚再赴日淬鍊手藝的星級主廚至資深廚師團隊，自今年1月於早餐時段試營運，顧客滿意度節節攀升，迄今獲網友4.6顆星高度好評，吸引日本社長與集團餐飲總監來台觀摩，今更趁勝追擊於午餐時段推出平價吃到飽只要680元，採單點、自助兼具的彈性用餐方式。盤點必吃四大餐區，首推「現作料理」區的小涌園特製拉麵，復刻藤田觀光集團旗下於昭和年代開業的首間溫泉日式飯店而家喻戶曉的療癒美食。

為迎接旅遊旺季，斥資60億日圓翻修位於東京近郊的「箱根小涌園」飯店預計今年七月回歸，「KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城」餐廳特請廚房團隊將走過一甲子的溫泉美食「小涌園特製拉麵」台日連線端上餐檯，略粗的麵條伴隨著代代秘傳的熟成醬油來特製醬汁，搭配豚骨和雞骨熬成的濃厚湯底，佐豬五花、蔬菜、花枝、鮮蝦拌炒勾芡後再加上日式炸雞塊，相當療癒。

「日料海鮮」區必嚐的現流海鮮，則是每日港口現撈漁獲，嚴選市集直送的鮮蝦、貽貝、燻鮭魚片、透抽等鮮美海味輪番上陣，不怕時令海鮮吃不夠；饕客欽點「經典肉品」區的必吃雙寶，首推以義式香料醃製、桃木煙燻蒸煮，為鮮美鴨肉鋪上誘人焦糖色澤的煙燻鴨胸，入口軟嫩、多汁。

致敬北印度菜系入口的溫和感，特製馬沙拉咖哩醬與芒果醬、黃瓜優格、檸檬優格一應俱全，入列「異國選品」區還原印度傳統餐桌簡單 DIY的手作烤餅趣味，而同為異國料理的「南法鄉村」菜品首推法國最受歡迎的養生香米－庫斯庫斯所製成的馬賽淡菜庫斯庫斯，與鷹嘴豆、燉菜蔬食 DIY盛盤，用舌尖品嚐穿梭到南法小鎮。還不過癮的賓客可用200元起的價格單點加購主廚特製主菜，包含「舒肥美式肋眼牛排」、「勃根地紅酒牛肉」等六道魅力料理可選。

來到「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」餐廳，絕不能錯過陪伴南台灣囝仔走過近百年傳家歷史，受媒體譽為點冰大將軍之稱「枝仔冰城」的經典冰品，精選12款讓人欲罷不能的消暑單品藏於冰品櫃，以嚴選產銷農產的美味與堅持古法製程的手感煮料，受冰品控五星推薦的經典冰品包含：最能代表旗山的卡哇伊造型香蕉脆皮雪糕，內餡採黃金蕉城-旗山直送的新鮮香蕉果肉與香濃牛奶製成綿密冰淇淋，裹上巧克力脆皮，多層次的甜蜜滋味讓人驚喜。