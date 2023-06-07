砂石車駕駛稱是路過。（翻攝照片／李京昇苗栗)

苗栗縣半年發生8起廢棄物濫倒事件，被形容是「廢棄物天堂」，苗栗警分局上個月底又接獲通報，有可疑大型砂石車進出明德水庫水質保護區，警方一口氣攔查5輛、載運總重125公噸的砂石車，都沒有傾倒證明文件，遂後依規裁處每車6萬元。

苗栗警察分局表示，日前接獲情資通報，頭屋鄉明德村台13線及苗15之1線路段，常有大型車輛出入 ，疑似有戴運廢棄物情事，因此立即運用組合警力強化查緝作為。

警方指出，5月29日上午在該路段發現5輛砂石車載運不明土方，攔查後發現均無土方來源及傾倒證明文件，駕駛則堅稱是「路過」而已，經會同環保局稽查後，依廢棄物清理法裁罰。

苗栗警分局指出，提醒不法業者切勿心存僥倖，一旦查獲違法事實或污染行為，將依法取締並移送地檢署偵辦究責，若涉不法利得亦將交由環保主管機關依法加重裁處；另鼓勵民眾勇於檢舉環保犯罪，共同打擊不法，維護美好的生活環境及保護自然生態永續發展。