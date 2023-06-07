暑氣逼人，涼麵成為許多人中餐的選擇，營養師提醒，涼麵較缺乏蛋白質、蔬菜，且醬料常隱藏過高熱量，加上容易缺乏飽足感，讓人飢餓下反易亂吃高油高糖的點心或零食。此外，相較於蕎麥麵，常見的涼麵麵體「油麵」因醣類多、纖維少，GI（升糖指數）較高，易致血糖劇烈波動，除讓人昏昏欲睡外，長期也不利血糖的控制，嚴重恐引發糖尿病。

營養師李婉萍在其臉書表示，天氣炎熱，涼麵讓人食指大動，但仍要小心涼麵是否熱量過高、營養是否均衡、是否予人飽足感。就熱量而言，涼麵本身熱量不高，但醬料常含大量油脂成為地雷。此外，涼麵的蔬菜與蛋白質過少，不利腸道與整體健康。

她表示，辨識涼麵有3法則：熱量、均衡、飽足感。民眾也可酌減或增加其他營養成分的攝取。

1. 熱量：涼麵本身熱量不高，但醬料含大量油脂恐成為地雷，例如高熱量的芝麻醬，若不想變胖，醬料務必酌量添加。

2. 營養均衡：涼麵有大量澱粉「麵體」，但缺乏蔬菜、蛋白質。部分涼麵有少量小黃瓜，但纖維量終究太少，不利腸道健康。民眾可另加點生菜沙拉，補充纖維量。

至於蛋白質的增添，則可選購超商的茶葉蛋、辣味雞球、滷蛋、小豆干等。

3. 飽足感：若未吃飽，除非能忍餓，不然就容易亂吃零食、點心（高油、高糖、高添加物的風險），反而違背當時健康飲食的理念。