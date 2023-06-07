世界職業撞球聯會（WPBSA）6日發佈聲明，對10名被指控打假球的大陸球員開罰，其中梁文博、李行2人被終身禁賽，並各被處以4.3萬英鎊罰款。根據判決，梁文博除操縱參與5場比賽，還教唆慫恿其他球員操縱9場比賽，更違規對司諾克比賽下注，在被調查時試圖掩蓋、拒絕配合調查，且曾威脅其他球員刪除手機資訊或試圖讓對方不協助調查。

李行也同樣涉及操縱比賽以及慫恿或協助他人操縱比賽，曾下注司諾克比賽與試圖掩蓋其操縱比賽的行為。

根據新華社報導，從去年10月27日宣佈對梁文博實施臨時禁賽以來，世界職業撞球協會在隨後2個多月，又陸續對魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、顏丙濤、陳子凡、趙心童、張健康等選手採取同樣措施，禁止上述10名球員出席並參加世界司諾克巡迴賽與其他由世界職業撞協管理的體育賽事。

除梁文博、李行的另外8人也因操縱比賽或下注司諾克比賽，被處以8年至2年6個月不等的禁賽。受到處罰最輕的為其中世界排名最高的趙心童，禁賽截止日為2024年9月1日。另一位排名TOP16的顏丙濤禁賽期為5年，其餘球手的禁賽期從2年至5年4個月不等。

世界職業撞球協會主席弗格森表示，這是一個極其複雜的案件，看到這麼多擁有天賦的年輕選手，迫於兩位資深選手的壓力而違反行為準則令人心痛，祭出終身禁賽處罰，說明對這類行為完全不可接受。