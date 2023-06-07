大立光今天舉行股東會，林恩平在會後接受記者採訪，針對下半年營運展望，林恩平坦言因為手機、AP/感測器等庫存還是蠻嚴重的，可能沒法像往年那麼好，但下半年是傳統旺季，還是會好一點。

智慧型手機需求疲弱，且第2季為美系品牌客戶新舊機種交替期，大立光5月合併營收下滑至26.26億元，月減8.47%，年減16.63%，累計1到5月合併營收為146.34億元，年減10.84%，不過，隨著美系客戶等智慧型手機品牌廠新機開始拉貨，大立光表示，6月拉貨動能看起來比5月好一點。

展望下半年，林恩平表示，6月會比5月好一點，7月會比6月好，客戶有針對新機給預估量，高階機種亦持續有案，只是大家信心還是普遍不足，大部分客戶還是會看新機上市後銷售情況決定拉貨，至於毛利率跟規格最有關係，規格高才有高毛利，如果規格大家都會做，就會有價格競爭，公司會儘量開發規格高的產品拉升毛利率。

在專利部分，目前大立光約有4500個光學相關專利，針對大立光於去年在大陸對玉晶光(3406)提起訴訟，林恩平表示，在大陸提起訴訟是因專利有區域性，訴訟仍持續進行中，客戶來協調也是會談，因為這是生意的一環。

大立光一座新廠預計今年第3季底完成並開始移入設備，另兩座新廠受缺工影響，從原本預期2024年中陸續完成延至2025年，林恩平表示，新廠仍以生產手機相關產品為主，至於設備產能擴充會依客戶需求動態調整，若訂單不如預期，頂多就是把租用的3座廠房產能移至新廠，並不擔心新廠產能問題。

至於中美對抗造成科技產業供應鏈移轉，大立光產能集中在台灣及大陸，是否考慮在兩岸以外地方設廠？對此，林恩平表示，目前沒有大客戶要求在兩岸以外地區設廠，公司有在研究，但未有任何具體想法。