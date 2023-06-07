高雄市政府市政顧問蘇炎城辦公室許姓男助理的左營區住家於今（7）日清晨近5時遭人潑漆，許男報案，左營警方依法受理。蘇炎城的兒子蘇致榮說，經他了解可能是助理去溝通凱旋夜市的攤位問題所致，他認為不應該用這種潑漆的暴力手段。

左營警方表示，6月7日5時3分獲報在左營區新庄仔路某巷有民眾住家遭潑漆，立即指派線上警網趕赴現場。經了解，被害人許男於4時55分許，聽到屋外有聲響前往查看，結果發現門口及停放的4輛重機車皆遭紅色油漆潑灑遂報警處理。現場無人受傷，未遺留油漆桶或其他物品。

警方對此已組成專案小組，針對案發地點擴大調閱監視器畫面，釐清發生原因。另針對案發地點列為巡守重點，防制危害情事發生。

曾經於去年參選鳳山區議員失利的蘇致榮表示，治安需要大家一起維護，不應該為了攤商的問題而訴諸暴力手段，令民眾心生恐懼。警方調查，許姓助理說沒有與他人結怨，不了解為何會遭人潑漆。