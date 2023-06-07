民眾黨主席柯文哲出訪日本第4天，今天一早到智庫「國家基本問題研究所」交流，但致詞後閉門會談。

【全程字幕】柯文哲拜會日本國防智庫 曝聚焦「這議題」：台灣有事、日本有事 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲出訪日本第4天，今天一早到智庫「國家基本問題研究所」交流，但致詞後閉門會談。柯文哲說，國家基本問題研究所的專家學者，很多都有從政經驗，特別是日本防衛省的實務經驗，希望藉由交流，對台灣未來、日本未來，甚至世界未來有更多認識。柯會後表示，雙方有談及台日國防議題，但涉及國防要保持機密。

柯文哲7日前往智庫「國家基本問題研究所」交流，日本知名評論家、國家基本問題研究所理事長與柯文哲分別致詞後，閉門交流未公開。柯文哲致詞先提到，自己在2019年以台北市長身份曾經來日本訪問，中間經過新冠肺炎，再次來是4年後了，此次以台灣總統候選人身份再次到日本訪問有三個目的。

他說，一是希望可以更了解日本，因為日本是亞洲的大國，也是台灣重要的盟邦，所以必須對日本有更深切了解；第二，希望從日本甚至國際角度再回看台灣，會比較清楚台灣所處的位置，可以做更好的準備；第三也讓日本可以認識台灣第三勢力，以及他個人。

柯文哲指出，台灣跟日本同屬第一島鏈，國際關係上本來就關係密切，另外台灣跟日本在過去一向非常友好，疫情期間日本送台灣超過400劑疫苗，同樣在311地震時，台灣是全世界捐款給日本最多國家，希望在這良好友誼上面可以做進一步發展。

柯文哲接著說，2012年以後的日本主動出擊，提出的四方安全對話、自由開放印太，影響美國在印太地區戰略，也讓日本在亞洲甚至全世界地位更加重要。

他表示，在從政以前他是醫生，也是科學家，他知道基本問題的重要性，如果沒有基本問題的研究，對於後續的應用就更困難，國家基本問題研究所從2007年成立以來，一直在一個如何讓日本可以國家正常化，並取得戰略主動地位，希望在國際議題上，可以有更重要的功能跟角色。

柯文哲也提及，國家基本問題研究所的專家學者，很多都有從政經驗，特別是日本防衛省的實務經驗，希望藉由今天交流，對台灣未來、日本未來，甚至世界未來有更多認識。

柯最後總結，安倍晉三首相第一任任期時，不斷向大眾宣傳，希望民眾相信安倍晉三能夠讓日本邁向美麗之國，而今年5月20日他宣布參選時，在演講結尾也是希望台灣同胞可以相信美好台灣，盼台灣跟日本兩個國家都可以是美麗之國。

會後柯文哲受訪被問起有無談到台日之間的戰略地位或是國防方向議題？柯說，當然是有啊，不過這都是內部會議，就不需要跟媒體講。媒體追問，對方大概比較重視哪一方面？柯文哲回應，「台灣有事日本有事」為何會變成標題，因為日本大概有97％能源要通過台灣近邊海域，日方當然非常關心台灣安危，因為會直接影響到日本。

至於有無說明如何加強台日國防合作，甚至是若台灣發生危急時，會不會支援台灣？柯文哲僅稱，涉及國防就要保持機密。

另外，昨天中俄轟炸機飛越日本海上空，是否建議日本怎麼跟中國處理？柯直呼，「我怎麼會去建議日本政府該怎麼處理」，其實台灣問題也要台灣自己解決，不要老是幻想說美軍會來、日本軍隊會來，還是要有自己足夠能力去應付我們的危機。