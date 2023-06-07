大多人談戀愛時都希望能夠修成正果，不過《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙子座、天秤座及牡羊座只想談戀愛，不想結婚，除了擔心婚後感情變質，也怕身材走樣、迷失自我。

▍射手座

射手座害怕結婚，尤其女生會擔心戀愛時對自己無微不至的男人婚後變調，從原本的甜言蜜語變成喋喋不休的爭吵，射手座無法接受這種落差感，最好的方法就是談戀愛就好，不要結婚。

▍雙子座

雙子座不論年紀多大，心智年齡永遠停在18歲，對於成為人妻、人夫都沒有心理準備，他們害怕麻煩，也不擅長做家事，乾脆選擇不結婚。

▍天秤座

天秤座很重視外表，擔心婚後過得太安逸而忽略打扮，女生也怕變成黃臉婆，甚至生小孩讓身材走樣、失去自我，他們只想談一輩子的戀愛。

▍牡羊座

牡羊座希望能自己掌握命運，不想靠另一半生活，女生喜歡被寵上天的感覺，但是這樣的待遇通常只有戀愛中才有。

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