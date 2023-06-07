去年九合一選舉高雄傳「幽靈人口」事件，參選鹽埕區某里長的許姓男子，竟與太太勸說33名親友將戶籍遷來該里，檢警獲報後展開調查，而許男也僅拿到220票未當選，高雄地院審理時，依妨害投票正確罪，將他與太太各判4月及3月徒刑，可易科罰金，需支付國庫6萬及3萬；而1名曾姓選民因領票投票，也被判2月，可易科罰金。可上訴

起訴書指出，參選鹽埕區某里里長的許姓候選人，竟與太太劉姓女子同勸親友將戶籍遷入該里，藉此取得里長選舉投票權，從前年12月至去年7月間，合計找了33人將戶籍遷入選區，去年大選前10天，檢警調接獲情資發動搜索，帶回許男及劉姓妻子等31人到案，當時許男和劉女被檢方認為有串證之虞向法院聲押獲准，後續依妨害投票罪起訴。

開票後，許男僅拿到220票，輸給對手426票，但其中1名曾姓選民有完成投票外，其餘的人都沒有來領票及投票。

高雄地院審理時，3人坦承不諱，許男被依妨害投票正確罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，緩刑3年，並支付公庫6萬，褫奪公權2年；劉女則處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，向公庫支付新台幣3萬元，褫奪公權1年。而曾姓選民完成領票和投票，可見已構成妨害投票正確罪要件，則是處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，內向公庫支付新台幣2萬，褫奪公權1年。可上訴。